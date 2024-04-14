Захарова ответила Израилю на призыв осудить удар Ирана Захарова: Израиль не осуждал удары Украины по России

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Мария Захарова

Тель-Авив никогда не осуждал ударов Украины по России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин дать оценку атаке Ирана по стране.

Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [президента Украины Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц, — написала Захарова.

Захарова добавила, что Израиль поддерживает Украину. При этом из-за действий Киева гибнут мирные жители РФ.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична. По его словам, в этом заключается отличие для Белого дома конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине. Медведев подчеркнул, что США продолжают «инвестировать» в украинский конфликт, поскольку им выгодна гибель людей.

Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что Иран осознавал невозможность нанести серьезный ущерб Израилю. По его словам, больших рисков перевести ситуацию в масштабное столкновение не было.