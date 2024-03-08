Захарова ответила греческому премьеру на выпад в сторону России Захарова: Россия никогда не запугивала Грецию и другие страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не занимается запугиванием Греции или какой-либо другой страны, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что Москве не испугать Афины, а Россия — враг Европы.

Мы ни Грецию, никого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия является врагом только для нацистской Европы. Именно такой, какая, например, была во время Третьего рейха. Дипломат рассказала, как она в школе проходила произведения греческого композитора Микиса Теодоракиса, который также был врагом нацизма, и призвала премьера «не предавать» своими рассуждениями память греческого сопротивления.

Ранее Politico со ссылкой на источник писало, что в Евросоюзе не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля. При этом в начале февраля МВД России объявило Каллас в розыск. Он инициирован по уголовной статье, однако какой именно, ведомство не уточнило. Сама министр подчеркнула, что ее эта новость совсем не пугает.