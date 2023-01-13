Захарова ответила Госдепу на обвинение во лжи

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Госдеп США и «его проплаченная инфопомойка» добавляют ей популярности. Так дипломат прокомментировала обвинения во лжи.

Сейчас придумали ещё интереснее: на сайте Госдепа пишут на моей фотографии красными буковками «ложь». Спасибо за популяризацию: «русские хакеры» не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась, — написала Захарова.

Она также считает, что Госдеп направил СМИ, признанным в России иноагентами, тезисы, согласно которым ее работа должна оцениваться как плохая, хотя «раньше она была хорошей».

Тезисы разослали на отработку иноагентам типа «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень, — сообщила Захарова.

Старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу считает, что США нужно сформировать свой Центр противодействия дезинформации по Украине. По его словам, это необходимо из-за постоянной лжи Киева. Так, уверен Бэндоу, президент Украины Владимир Зеленский пытался ложью втянуть США и НАТО в конфликт, настаивая, что ракетный удар по Польше был на самом деле нанесен Россией.