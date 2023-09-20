Захарова ответила Дуде на слова про тонущую Украину Захарова: на глубину Украину помогала скинуть сама Польша

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Польша помогла Украине спуститься на глубину, написала в Telgram представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова польского президента Анджея Дуды о том, что Украина похожа на утопленника. Захарова добавила, что Польша и НАТО делают все, чтобы Украина «не всплыла», привязывая к «ее ногам снаряды, дроны и танки».

Никогда я не была так согласна с Дудой, как после этого заявления. Все так и есть. Не хватает небольшого, но очень важного уточнения. «На глубину» Украину помогала скидывать в том числе и официальная Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в этой стране, — написала Захарова.

20 сентября Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН по причине изменения расписания. По данным СМИ, изначально этой встрече отводили важное значение из-за напряженности между Варшавой и Киевом на фоне продления эмбарго на украинское зерно.

Ранее Владимир Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России. По его словам, происходящее вызывает чувство тревоги.