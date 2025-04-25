Захарова ответила, действительно ли Трамп на стороне России Захарова назвала неуместными заявления о поддержке Трампом России по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Публикации западных СМИ касательно якобы поддержки России со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине являются неуместными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат ответила на вопрос западного журналиста о позиции хозяина Белого дома в пользу Москвы. Захарова призвала не доверять слухам, передает ТАСС.

Кто обвиняет Дональда Трампа? <…> Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем получить возможность или имеем возможность преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Это печально. Потому что это должно быть вопросом, — ответила представитель министерства.

Ранее Захарова заявила, что сегодня Россия и весь остальной мир ищут выход из тупика в конфликте на Украине. При этом данная ситуация возникла по вине администрации бывшего президента США Джо Байдена. Она разрушила «многие вещи», в том числе Украину, а Москва и Вашингтон, по словам дипломата, постепенно возобновляют контакты.

До этого Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с Россией по Украине. По мнению хозяина Белого дома, стороны приближаются к сделке. Кроме того, политик утвердительно ответил на вопрос о том, пойдет ли Москва на мир с Киевом.