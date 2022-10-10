«Маш, ну ты где?»: Захарова отреагировала мемом на попадание в розыск СБУ Захарова отреагировала мемом про кошек на попадание в розыск СБУ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала объявление ее в розыск на Украине. Немногим позже она добавила к своей записи мем, на котором изображены кошки и надпись: «Маш, ну ты где? Мы тут уже обыскались».

Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ и «Аль-Каиду». Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд, — написала представитель МИД РФ.

Служба безопасности Украины объявила в розыск Марию Захарову, замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и около 700 высокопоставленных граждан РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием замглавы Совбеза. В ведомстве считают, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону.