Захарова отреагировала на желание Кулебы ударить Лаврова Захарова назвала Кулебу необразованным после его слов о желании ударить Лаврова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неадекватным и необразованным назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова руководителя дипломатического ведомства Украины Дмитрия Кулебу. заявившего о желании ударить министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российский представитель предположила, что украинскому коллеге следовало выбрать для себя поприще, отличное от дипломатического, ее слова приводят «Известия»..

Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом, собственно, и проблема — необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги. <...> Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД, — сказала Захарова.

Кулеба в одном из интервью признавался в том, что он испытывал желание ударить своего российского коллегу Лаврова. По словам украинского дипломата, подобные эмоции он ощущал на встрече в Анталье в марте 2022 года.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Киев сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно.

При этом он признался, что у Киева нет «плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане «А».