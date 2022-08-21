Захарова отреагировала на версию об украинском следе в убийстве Дугиной Захарова: если Украина причастна к убийству Дугиной, речь идет о гостерроризме

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Если в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной есть украинский след, то следует ставить вопрос о государственном терроризме, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала слова главы ДНР Дениса Пушилина, который обвинил в смерти девушки украинское руководство.

Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом, — написала Захарова.

По ее словам, за несколько лет у России накопилось «предостаточно» фактов о политике государственного терроризма, проводимой Киевом. Под ней дипломат подразумевает политические призывы к насилию, а также руководство и участие государственных структур Украины в преступлениях.

Дочь философа и идеолога русского мира Александра Дугина погибла из-за взрыва автомобиля накануне вечером, когда возвращалась после участия в фестивале, где читал лекцию ее отец. Автомобиль Дарьи Toyota Land Cruiser Prado загорелся на ходу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству. Политик охарактеризовал Украину как «некриминальное и нетеррористическое» государство. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.