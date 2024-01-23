Захарова отреагировала на указ Зеленского об «исторических землях» Украины Захарова назвала абсурдным указ Зеленского об «исторических землях» Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Абсурдным документом назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с РБК она заявила, что подобные документы говорят об «агонии» украинских властей, у которых никогда не будет «реальных достижений».

Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки, — сказала Захарова.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Документ также предполагает борьбу с российской «дезинформацией и пропагандой» и распространение материалов о тысячелетней истории украинского государства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что данный указ свидетельствует о попытке «закамуфлировать» проблемы руководства Украины и лично президента Владимира Зеленского. По мнению представителя Кремля, «все больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, киевский режим что-то делает не так».