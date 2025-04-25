Захарова отреагировала на убийство генерала ВС России в Балашихе Захарова назвала убийство генерала Москалика в Балашихе террористической атакой

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майора Ярослава Москалика в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе является террористической атакой, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на этом фоне главной темой должна быть остановка боевых действий в Европе, передает корреспондент NEWS.ru.

Главный вопрос — как остановить войну в центре Европы, мира. Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве, — сказала дипломат.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт. По его мнению, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего. Также он не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля 25 апреля в подмосковной Балашихе. К месту инцидента направлены криминалисты, сотрудники СК РФ и оперативники.