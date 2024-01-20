Захарова отреагировала на слова Ермака об «успешном» контрнаступлении ВСУ Захарова: Ермак забыл добавить «для России», говоря об успешном наступлении ВСУ

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Мария Захарова

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, назвавший контрнаступление ВСУ «довольно успешным», забыл добавить «для России», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала интервью украинского чиновника испанской газете Mundo.

Он забыл добавить «для России», — написала дипломат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Ермак назвал контрнаступление ВСУ довольно успешным, поскольку не мог признать провал летней кампании. По его мнению, у руководителя администрации главы государства Владимира Зеленского просто не было другого выбора.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год целей. По его словам, Запад в этой связи изменил отношение к республике, это ощутили на себе рядовые граждане. При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять в прошлом году ни одного крупного города».

В свою очередь президент России Владимир Путин перед этим заявил, что контрнаступление обернулось чувствительными потерями для ВСУ. По его словам, руководство Украины «бросает людей на гибель», чтобы «выклянчить» помощь Запада, и ведет себя безответственно.