Захарова отреагировала на резолюцию Генассамблеи ООН Захарова: ГА ООН приняла резолюцию о поддержке преступного режима в Киеве

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суть принятой Генассамблеей ООН резолюции в отношении Украины заключается в продолжении огульной критики в адрес России и поддержке преступного киевского режима. Авторы документа лицемерно прикрылись мнимой приверженностью Уставу ООН, отметила дипломат в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции. В предложенном документе отсутствовали такие базовые понятия для достижения устойчивого мира, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, а также недопустимость поставки вооружений в зону конфликта, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что заблокированными оказались объединительные поправки, предложенные Белоруссией. Инициатива была проектом США и их сателлитов, для ее продвижения на несогласных воздействовали с помощью шантажа и угроз санкциями, добавила представитель МИД.

Захарова указала на работу российской стороны, нацеленной на выработку справедливых оценок ситуации на Украине и вокруг нее. Речь идет в том числе о необходимости выполнять принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств, заключила дипломат.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН превратилась в инструмент влияния США и потому потеряла смысл существования в нынешнем формате. Сейчас Вашингтон с помощью всемирной организации пытается решать свои геополитические задачи, отметил он. Так Шеремет отреагировал на принятие Генассамблеей ООН подготовленной странами Запада антироссийской резолюции, которая требует от Москвы немедленного вывода войск с территории Украины.