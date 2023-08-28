Захарова отреагировала на просьбу президента Венгрии к Зеленскому Захарова: Зеленский запретил себе садиться за стол переговоров

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на призыв венгерского лидера Каталин Новак к Украине начать переговорный процесс с Россией.

Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться, — написала Захарова.

Ранее Новак заявила, что на встрече с Зеленским призвала его начать переговоры с РФ. Она добавила, что ее страна планирует присоединиться к «формуле мира», предложенной украинским лидером.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине может закончиться, если там установить устойчивый мир с соблюдением суверенитета этой страны и международного права. По его словам, Париж продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву и посодействует восстановлению страны. Макрон также отмечал, что после завершения украинского конфликта в ЕС должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран Европы.