Захарова отреагировала на новые евросанкции в отношении российских СМИ Захарова: РФ соразмерно ответит на санкции ЕС в отношении российских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия адекватно и соразмерно ответит на новые ограничения Европейского союза в отношении российских СМИ и журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, стремление «любым способом наказать» противников «западной пропаганды» ведет к уничтожению остатков «европейских ценностей».

В ЕС не оставляют попыток искоренить любые альтернативные источники информации путем тиражирования незаконных и антидемократических запретительных мер в отношении неугодных СМИ и журналистов. <...> Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые «санкции» неизбежно последуют, — пообещала Захарова, слова которой опубликованы на сайте МИД.

Согласно утверждению российского дипломата, своими действиями, «идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями», Брюссель продемонстрировал «ничтожность» притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений. Захарова указала на то, что в ЕС «упорно отказываются признавать ущербность» подобных ограничительных мер, применяемых к РФ.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. В список рестрикций были включены 61 человек и 86 компаний. В частности, под ограничения попали телеканалы «Царьград» и «Спас». Кроме того, одним из нововведений стали санкции в отношении алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.