Захарова отреагировала на ляп Байдена, перепутавшего Камбоджу и Колумбию

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку президента США Джо Байдена, назвавшего камбоджийского премьер-министра Хуна Сену премьером Колумбии, поинтересовавшись, что именно глава Белого дома имел в виду. Дипломат предложила три варианта: американский округ Колумбию, город Коломбо в Шри-Ланке или героя комедийного сериала лейтенанта Коломбо.

Интересно, он (Байден. — NEWS.ru) считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо? — поинтересовалась Захарова.

Американский лидер регулярно допускает в своей речи оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, а также перепутал слова «вакцинация» и «эскалация». Кроме того, он не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Неоднократно Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Ранее Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе смог произнести слово «энергетическая» лишь с пятой попытки. Глава Белого дома извинился за ошибку, сказав, что читал цитату.