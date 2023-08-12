«Приятного аппетита»: Захарова о фотосессии главы музея голодомора в Киеве

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на фотосессию для Vogue исполняющей обязанности главы музея «Мемориал жертв украинского голодомора» в Киеве Леси Гасиджак. Дипломат пожелала в Telegram всем приятного аппетита.

Всем приятного аппетита, — написала Захарова, прикрепив ссылку на пост с фотографиями Гасиджак.

Гасиджак заявила в интервью Vogue, что всегда была пышнотелой, однако не сталкивалась с травлей со стороны детей. Она рассказала о том, что ранее получила золотую медаль, красный диплом, а также сдала нормативы по физкультуре — по бегу и прыжкам.

Общественница также сообщила, что боролась с лишним весом, пробуя разные режимы питания, однако затем отказалась от попыток похудеть. По словам Гасиджак, сейчас она чувствует себя гармонично в своем теле.

Некоторые пользователи Сети осудили назначение Гасиджак на должность главы музея «Мемориал жертв украинского голодомора». По их мнению, человек с лишним весом не может возглавлять музей, посвященный массовому голоду, произошедшему на Украине в 1932–1933 годах.

Ранее Гасиджак заявила о намерении подать в суд иск в связи с многочисленными публикациями в соцсетях, касающимися ее лишнего веса. Как отметили пользователи соцсетей, ответчиком может стать весь украинский сегмент интернета.