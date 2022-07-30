Захарова ответила на спич экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля Захарова: в России сочувствуют озабоченности экс-премьера Болгарии «длинной рукой» Кремля

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве сочувствуют озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «длинной рукой» Кремля. По её словам, спекуляция «российской угрозой» по разным поводам является признаком политической агонии, сообщается на сайте ведомства.

С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путём организации «выездных туров» в Грецию, — подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что Москва желает болгарскому народу «процветания и прагматичного правительства». Власти должны действовать исходя из национальных интересов, а не стараться выслужиться перед «партнёрами» из-за океана, считает российский дипломат.

Ранее стало известно, что Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Она назвала слова Зеленского свидетельством того, что в будущем часть Украины будут называть Русью.