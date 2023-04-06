Захарова отправила НАТО на пенсию Захарова: НАТО пора на пенсию

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

НАТО нечем похвастаться за все годы своего существования, Североатлантическому альянсу пора на пенсию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что представители Блока постоянно говорят о себе как об оборонительном союзе, хотя вся история объединения говорит об обратном. За плечами НАТО, подчеркнула Захарова, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления, убийства, бомбардировка Югославии, Ирака и не только.

Вот и сейчас мы видим, как НАТО, стремясь узурпировать всю систему евробезопасности, опять расширяется в сторону России, создавая угрозы нашей безопасности. Очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону — плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении, — заявила представитель МИД.

По словам Захаровой, НАТО прикладывает все усилия для того, чтобы не допустить существование альтернативных центров силы, которые могли бы подорвать гегемонию Запада. Однако, сказала она, надо признать, что Альянс и безопасность являются несовместимыми понятиями. Поэтому НАТО пора на пенсию, заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не укрепляет стабильность и безопасность в Европе. По его словам, этот шаг создает для РФ дополнительную угрозу. Москва примет меры для ребалансировки системы безопасности, отметил он.