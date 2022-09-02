Захарова отказалась считать главу МИД России Лаврова своим отцом

Во время Всероссийского просветительского марафона «Знание» в Москве школьник, задававший вопрос представителю МИД Марии Захаровой, перепутал ее отчество, назвав «Марией Сергеевной» вместо «Марии Владимировны». В ответ на это дипломат сыронизировала, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не ее отец.

Здравствуйте, Мария Сергеевна! — сказал подросток. Мария Сергеевна скоро придет, а пока Мария Владимировна. <...> Возможно, вы считаете, что Сергей Викторович мой отец. Но это если только в профессиональном плане. А так мой папа Владимир Юрьевич, — отшутилась Захарова.

Подросток попытался извиниться за ошибку. Допущенную неточность в имени дипломата он объяснил волнением.

Отцом Марии Захаровой является дипломат и востоковед Владимир Юрьевич Захаров. Он долгое время работал в Китае.