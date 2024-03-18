Захарова отбила нападки британского МО словами о Миддлтон Захарова посоветовала главе МО Британии Шаппсу заняться поисками Миддлтон

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о «сворованных выборах», посоветовав ему лучше заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Дипломат подчеркнула, что Россия ничего ни у кого не воровала, она лишь не отдала то, что ей принадлежало.

Мы своего им не отдали. Вот и бесятся <...> Привыкли же все у всех отбирать по праву «исключительности». Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс, — написала Захарова

Речь идет о высказывании британского министра обороны, заявившего, что выборы в РФ якобы «своровали». Он при этом заверил, что «не отдаст Украину».

Также политик сообщил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи. По его словам, поставка включает 200 ракет Brimstone, которые способны влиять на ситуацию на поле боя. Шаппс напомнил, что в ближайшее время Киев также получит от Соединенного Королевства БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, которая была приобретена на средства Международного фонда помощи Украине. Лондон, добавил министр, совместно со странами НАТО подготовит 10 тысяч бойцов ВСУ на территории страны в первой половине 2024 года.