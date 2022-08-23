Захарова осудила высказывания украинского посла в Казахстане о русских

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила высказывания украинского посла в Казахстане Петра Врублевского о русских, ее заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства. По словам Захаровой, «сложно вообразить» подобную риторику от дипломата, который «должен укреплять двусторонние отношения». Также представитель МИД РФ отметила, что молчание со стороны Киева по данному вопросу является показателем одобрения заявления Врублевского. По мнению Захаровой, посол Украины не замечает, что находится в стране, где проживает более трех миллионов русских.

Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двустороннее взаимодействие, — в открытую призывает к подрывам межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожить граждан этой страны по национальному признаку, — сказала она.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил о желании украинского режима «убить как можно больше русских». В СК России сообщили, что оценят высказывания дипломата. Захарова также назвала Врублевского «послом террористического режима».

МИД Казахстана вызвал посла в связи с его призывами. Дипломату выражен протест. Во внешнеполитическом ведомстве республики сочли высказывание Врублевского несовместимым с деятельностью посла иностранного государства и подчеркнули, что подобные действия не должны наносить урон дружественным отношениям между странами.