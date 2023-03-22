Захарова осудила планы Британии передать Киеву снаряды с обедненным ураном Захарова назвала очередной провокацией решение Британии поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Планы Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном являются очередной провокацией, нацеленной на эскалацию украинского конфликта и дестабилизацию ситуации в мире, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, решение Лондона было специально приурочено к российско-китайским переговорам.

Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов <...>. Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение, — сказала Захарова.

По ее мнению, Лондон умышленно озвучил свои планы на фоне переговоров России и Китая, которые были посвящены международной стабильности, сохранению мира и обсуждению мирной инициативы Пекина по Украине. Захарова подчеркнула, что это не оставляет сомнений в том, кто стоит за началом украинского конфликта.

Ранее намерение Лондона о передаче снарядов с обедненным ураном ВСУ прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины. Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире, хотят эту гегемонию всеми силами сохранить и ради этого готовы идти не просто на риски, но и на нарушения международного гуманитарного права.

О планах Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Сроки поставок таких боеприпасов и их количество она не уточнила.