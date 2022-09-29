Захарова назвала критику ОДКБ со стороны Армении необоснованной Захарова: необоснованная критика в адрес ОДКБ не идет никому на пользу

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Необоснованная критика в адрес ОДКБ со стороны ряда политических деятелей Армении не идет никому на пользу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на брифинге. Одновременно с этим она отметила, что решение Еревана не направлять своих военных на учения ОДКБ является суверенным правом закавказского государства.

Представитель МИД также напомнила, что в Армении пройдет будущий саммит ОДКБ, на котором определят перспективы будущего развития организации.

Звучащая от отдельных политических деятелей Армении необоснованная критика в адрес ОДКБ не идет на пользу и не способствует поиску выверенных взаимоприемлемых решений. Толку от подобных деструктивных заявлений мало, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Ереван не будет принимать участие в учениях коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в Казахстане. Власти Армении приняли это решение из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

В Армении усилились призывы покинуть ОДКБ на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представители внепарламентских партий предложили премьер-министру страны Николу Пашиняну как можно быстрее выйти из организации, а в столице прошли акции протеста.