Захарова осадила главу Минобороны Британии после слов о России и КНДР Захарова: Лондон внес вклад в войну на Корейском полуострове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Лондон в свое время внес вклад в кровопролитную войну на Корейском полуострове, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что РФ якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации. Дипломат также упомянула участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии.

И теперь — «крышевание» киевского режима, который в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями, — заключила дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами предположения США о поставках северокорейских боеприпасов. По словам Лаврова, Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».