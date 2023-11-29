Захарова опровергла выводы Франции о Лаврове и изоляции Захарова опровергла выводы Франции о Лаврове и изоляции

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Франция до сих пор не изжила в себе колониальные замашки, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова французской коллеги Анн-Клер Лежандр, заявившей, что присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ в Скопье не говорит о выходе России из изоляции.

Я тоже так не думаю — Россия и не была в изоляции. А пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству говорит о том, что Париж не изжил колониальные замашки, — написала Захарова.

Ранее в ходе брифинга журналисты задали Лежандр вопрос, означает ли присутствие Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, что западные страны отходят от попыток изоляции России. Представитель МИД Франции заявила, что РФ по-прежнему является членом ОБСЕ и других организаций, в работе которых участвует.

По словам Захаровой, еще на этапе подготовки к встрече СМИД ОБСЕ российской стороне «чинились всяческие козни». Она указала, что страны Запада довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса

28 ноября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы объявили бойкот участию России в заседании ОБСЕ. Министры стран Балтии заявили, что не поедут на встречу в Скопье из-за присутствия Лаврова.