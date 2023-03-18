Захарова опровергла данные о сроке продления зерновой сделки Захарова: Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщение телеканала Habertürk о том, что зерновую сделку продлили на 120 дней, передает РБК. Дипломат подчеркнула, что Москва уведомила все страны о том, что соглашение будет действовать еще 60 дней.

Россия уведомила всех участников, что сделка продлена на 60 дней, — сказала Захарова.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков сообщил, что сделка продлена на 120 дней. При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о продлении соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Между тем пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. Он также вырaзил надежду, что условия России будут выполнены. Он считает, что продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

22 июля прошлого года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.