Захарова: оправдать действия Украины «иезуитскими отмазками» нельзя Захарова заявила, что оправдать действия Киева «иезуитскими отмазками» не получится

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Ответственность за порождение «киевского режима» лежит на тех, кто должен был призывать его к ответу за преступления, однако долгие годы игнорировал их, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на отсутствие надлежащей реакции профильных международных структур на преступления Украины и применяемую ею тактику террора в отношении журналистов России.

В качестве примера Захарова указала на ЮНЕСКО и заявление гендиректора организации Одри Азуле после гибели российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег от кассетного оружия, поставляемого Киеву Вашингтоном.

Не успела гендиректор организации Одри Азуле выдавить из себя свой беззубый комментарий <...>, как украинская делегация тут же выступила в привычной для киевского режима экстремистской манере: распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Ростиславом Журавлевым не просто оправдывается, в ней содержится новая порция неприкрытых угроз в адрес наших корреспондентов и СМИ, — отметила дипломат.

Захарова отметила, что те, кто ответственен за появление «киевского режима», ответственны и за порождение террористического монстра.

Прикрыться иезуитскими отписками теперь не получится, — заключила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что США ведут лицемерную политику, с одной стороны осуждая любые атаки на представителей прессы, а с другой, финансируя тех, кто эти атаки совершает. Так она отреагировала на комментарий американского постпреда при ОБСЕ Майкла Карпентера о гибели военкора Ростислава Журавлева. По словам дипломата, Вашингтону следует открыто называть не только имя жертвы, но и имя агрессора.