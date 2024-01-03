Захарова одной фразой ответила на призыв изолировать российских дипломатов Захарова: дипломатов из РФ никто изолировать не будет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российских дипломатов изолировать никто не будет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что РФ будет вести активную деятельность в международном формате.

Также Москва планирует развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству, подчеркнула дипломат. Таким образом она отреагировала на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов на Украину, одобрить использование замороженных российских активов для помощи Киеву и изолировать российских дипломатов в западных столицах и международных организациях.

Также Кулеба заявил, что Евросоюз не умеет вести полномасштабные военные конфликты и адаптироваться к сложным условиям. По его мнению, европейские государства потратили слишком много времени на обсуждения вместо практических действий.

Захарова тем временем назвала руководство Киева «террористическими тварями» и добавила, что власти пытаются зомбировать свое население, «чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить». Россия никогда не подчинялась ультиматумам и шантажу, подчеркнула Захарова, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отказе вести переговоры с Москвой.