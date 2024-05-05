Захарова одним словом объяснила слова Зеленского о Боге Захарова назвала «передозом» слова Зеленского о шевроне на плече у Бога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о шевроне на плече у Бога похожи на «передоз», сказала «Известиям» представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что слова политика напоминают что-то из «ритуалов древних укров».

Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз, — оценила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Бог является союзником его страны. В своем обращении по случаю Пасхи политик допустил, что у Господа на плече «шеврон с украинским флагом». Он добавил, что «старый сосед, постоянно набивавшийся в братья» Киеву теперь навсегда далек от Украины. Президент указал, что Бог и мир видят это.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в свою очередь выразил мнение, что украинский лидер — неверующий человек, поэтому он не имеет права решать, на чьей стороне Бог в конфликтах государств. Он добавил, что Господь — не житель Украины, чтобы Зеленский мог его «мобилизовать и отправить» в армию. Также Кипшидзе подчеркнул, что на заявления президента Украины не нужно обращать внимания.