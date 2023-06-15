Захарова оценила желание США сотрудничать с Киевом по «израильской модели» Захарова назвала унизительным сравнение Израиля с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Украину и Израиль нельзя сравнивать, заявила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что США рассматривают возможность предложить Киеву «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к НАТО. По мнению Захаровой, киевский режим перерастает из неонацистского в настоящую международную террористическую ячейку.

Унизительное для Израиля сравнение. Самое дикое, что могут придумать идеологи Белого дома. Сравнить Киевский режим и Израиль — надо быть с извращенными больными мозгами до такого додуматься. Киевский режим перерастает из неонацистского, националистского в настоящую террористическую международную ячейку, — заявила Захарова.

По ее словам, обычно НАТО поддерживала Украину кулуарно и неформально, но теперь, видимо, намерена включить страну в свой состав. Захарова напомнила, что Альянс — агрессивный военный блок, который представляет угрозу безопасности России.

Под этим углом мы оцениваем сотрудничество других стран с этой структурой. Участие в Альянсе и взаимодействие с ним не повышает уровень национальной безопасности тех стран, которые включены в НАТО. НАТО не проявила себя миротворцем ни в одном регионе, — резюмировала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО не несет мир и стабильность в регионах своего присутствия. По его мнению, Североатлантический альянс скорее дестабилизирует тамошнюю ситуацию.