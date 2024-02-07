Членство в ЕС не определяется самопровозглашением, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Таким образом дипломат прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвавшего Южный Кавказ регионом Евросоюза.
Я никогда не слышала, что членство в Евросоюзе определяется самопровозглашением. Второе — суверенное дело каждого государства определять свой национальный курс. Если это демократия — в соответствии с чаяниями и интересами народа. Каждая страна вольна выбирать, что она считает нужным, как мы неоднократно заявляли, — сказала Захарова.
Ранее Пашинян заявил, что Южный Кавказ фактически стал регионом Евросоюза, учитывая статусы кандидатов на вступление в ЕС, которыми обладают Грузия и Турция.