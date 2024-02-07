Я никогда не слышала, что членство в Евросоюзе определяется самопровозглашением. Второе — суверенное дело каждого государства определять свой национальный курс. Если это демократия — в соответствии с чаяниями и интересами народа. Каждая страна вольна выбирать, что она считает нужным, как мы неоднократно заявляли, — сказала Захарова.