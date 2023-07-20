Захарова оценила заявление Австрии об инициативе Бразилии по Украине Захарова назвала поддержку Нехаммером инициативы Бразилии по Украине позитивным сигналом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине — позитивный сигнал, заявила NEWS.ru представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее мнению, это говорит о понимании в Вене необходимости урегулирования на основе реалистичных планов, а не ультимативных.

Поддержка канцлера Австрии мирной инициативы президента Бразилии — это позитивный сигнал. Это означает, что Вена постепенно приходит к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса — на основе более реалистичных планов, а не ультимативных, нежизнеспособных формул Зеленского, — сказала Захарова.

По ее словам, в РФ ценят усилия всех, кто искренне пытается найти выход из этой глобальной мировой проблемы. Москва благодарна, в частности, бразильским партнерам, которые пытаются высказывать предложения и найти возможный сценарий мирного урегулирования украинского кризиса. В своих подходах Бразилия последовательно высказывается в пользу учета объективных озабоченностей в сфере безопасности всех сторон. Тем не менее конкретные параметры своей мирной инициативы они до конца не проработали, подчеркнула Захарова.

Она также заявила, что в позиции Австрии по Украине есть противоречия.

Отойдя от нейтралитета, безоговорочно следуя в фарватере курса ЕС на масштабную военную поддержку Киева, Австрия способствует эскалации боевых действий и дальнейшему разжиганию конфликта, — отметила представитель МИД.

По ее словам, Австрия будет более убедительна, если призовет Украину к миру, к возвращению за стол переговоров и перестанет одобрять поставки вооружений. Также, по ее словам, Вена должна исключить агрессивную риторику адрес Москвы.

Захарова добавила, что переговорный процесс был прерван киевской стороной в апреле 2022 года. Осенью прошлого года власти Украины запретили переговоры с Россией на законодательном уровне.

18 июля Нехаммер заявил о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В мае бразильский лидер обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом строительству мира наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

В июле да Силва заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии. Он подчеркнул, что в подобных вопросах нужно стараться избегать эскалации и применения оружия, которое несет риски, «не поддающиеся счету».