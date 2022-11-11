Захарова оценила выводы ООН о виагре для российских военных на Украине Захарова ответила на отсутствие данных у ООН о применения военными РФ виагры на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что беседа спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом» расставила все акценты в истории с обвинения российских военных в использовании виагры в ходе боевых действий на Украине. По мнению Захаровой, представитель ООН «дезавуировала свою беспристрастность» в отношении Украины. Своим мнением российский дипломат поделилась в личном Telegram-канале.

В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали, — написала Захарова.

Она также заявила, что представитель ООН «дезавуировала свою беспристрастность», приведя «железобетонные аргументы» о том, что она полностью поддерживает правительство и народ Украины.

Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказала, что в настоящее время эксперты организации не обнаружили доказательств использования военнослужащими РФ виагры для изнасилования граждан Украины. Некторое время назад она сообщала, что российская армия якобы использует на Украине препараты для увеличения потенции с целью сексуального насилия в отношении мирных жителей, а само насилие россияне используют как часть своей военной стратегии.