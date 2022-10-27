Захарова оценила возможность встречи украинской делегации G20 с Лавровым Захарова: в МИД не поступали запросы от Украины по поводу встречи с Лавровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Официальных запросов от Киева на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях каких-либо международных мероприятий не поступало, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это касается в том числе и возможности встречи с украинской делегации в рамках саммита G20.

Официальных запросов от украинской стороны на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях <...> каких бы то ни было мероприятий к нам не поступало, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова перечислила несколько случаев, когда руководители Украины от лица страны отказывались от переговоров с Москвой. Она привела фрагменты официальных заявлений украинской стороны от 18 июля, 26 августа, 12 сентября, 27 сентября и две цитаты от 30 сентября. В одном из них за авторством президента Украины Владимира Зеленского говорится, что Киев готов к переговорам с РФ, но не с президентом страны Владимиром Путиным. Так Захарова ответила на высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который обвинил Москву в том, что она «не готова подключиться к диалогу и дипломатии».