Захарова оценила влияние нефтяного эмбарго на США Захарова: нефтяное эмбарго против России делает положение США безвыходным

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Мария Захарова

Нефтяное эмбарго против российской нефти только усугубляет положение США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Соединенные Штаты переживают небывалую инфляцию и рост цен на бензин. Дипломат добавила, что у Вашингтона остается все меньше вариантов избежать топливного кризиса.

Цены на бензин всё равно растут, а наличных денег, розданных предыдущей администрацией во время ковида, меньше не становится. Последний раз такие темпы инфляции наблюдались в США только во время мирового финансово-экономического кризиса, вызванного коллапсом рынка недвижимости в США в 2007–2008 годах, а сами показатели (8,6%) взлетели до сорокалетнего максимума. Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов — Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет, — написала Захарова.

Поэтапный отказ стран ЕС от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике. При этом доходы Москвы от экспорта данного энергоресурса, с расчётом на которые принималось эмбарго, вряд ли пострадают, заявил обозреватель Клиффорд Краусс в статье, опубликованной New York Times.

Ранее стало известно, что глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил: страны Евросоюза ожидают рост инфляции и ценовой шок после их решения начать поэтапный отказ от закупок нефти у России. С высокой долей вероятности высокие цены на нефть станут ещё выше, а уменьшение доходов России от продажи нефти можно ожидать только в долгосрочной перспективе, отметил он.