Захарова оценила смысл существования ПА ОБСЕ без России Захарова: без России ПА ОБСЕ превратится в политический рудимент

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Мария Захарова

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе рискует превратиться в политический рудимент после приостановки участия России, заявила представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Она обратила внимание на то, что в последнее время организация все больше дистанцируется от своего основного предназначения.

ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения — платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации ее работа вообще рискует стать политическим рудиментом, — заявила Захарова.

Ранее дипломат ответила на обвинения председателя 78-й сессии Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса в адрес России, заявившего, что страна нарушила устав всемирной организации в контексте специальной военной операции. Захарова назвала его высказывания ангажированными. По ее мнению, Фрэнсис забыл о пределах своих полномочий.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе придерживается активной антироссийской риторики. По его мнению, членство России нужно было приостановить еще давно.