Захарова оценила слова Жан-Пьер о желании США исключить РФ из Совбеза ООН Захарова: если бы у США был способ уничтожить Россию, они бы немедленно к этому приступили

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о намерении США добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН. Вашингтон уже бы приступил к уничтожению России, если бы у него была такая возможность, отметила Захарова в Telegram.

Жан-Пьер ранее заявила, что в Белом доме воспользовались бы любым способом для прекращения участия России в Совбезе ООН, но такой возможности у американской администрации нет.

Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно преступили, — написала Захарова.

Дипломат добавила, что американцы немедленно бы приступили к захвату всей нефти и газа, всего золота и алмазов, имей они такой способ. В таком случае, они бы и к захвату вселенной немедленно бы приступили, считает представитель МИД.

Просто такого способа нет, слава Богу, — заключила Захарова.

Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН, но не имеют такой возможности. Поэтому, добавила она, на международных площадках Белый дом будет прилагать усилия для «изоляции России» из-за событий на Украине.