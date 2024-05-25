Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России Захарова: участникам саммита будет полезно знать о призывах Столтенберга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Участникам «мирной конференции» в Швейцарии будет полезно знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по России, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Cаммит по Украине пройдет 15–16 июня недалеко от города Люцерн. Россию на конференцию не приглашали.

Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары киевского режима по объектам на всей территории России. Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии, — написала дипломат.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Генсек Североатлантического альянса предложил союзникам задуматься над этим. При этом он подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Депутат Госдумы от Крымского региона, комментируя слова генсека НАТО, объяснил соответствующее заявление «помешательством на войне». Он убежден, что Столтенберг хочет навредить Москве любой ценой.

В мае издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что депутаты бундестага допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Таким образом они поддержали идею военного специалиста Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км».