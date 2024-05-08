Захарова оценила слова Стано о праве Украины атаковать Крымский мост Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано о Крымском мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о праве Украины атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на официальном Rutube-канале ведомства. Она назвала шокирующим тот факт, что европейский дипломат выступает «в принципе от всего Европейского союза».

6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет, — сказала она.

Захарова назвала заявление Стано недопустимым, отметив, что он выступает от имени всего Евросоюза. По ее оценкам, слова евродипломата указывают на то, что Брюссель выступает не просто спонсором Киева, но и подстрекает его «продолжать нападения на мирные российские города, гражданскую инфраструктуру, включая больницы, школы, магазины». Дипломат отметила, что ЕС пренебрегает международными обязательствами и становится соучастником «террористической деятельности украинских неонацистов».

Петер Стано на брифинге в Брюсселе 6 мая заявил, что Евросоюз рассматривает возможный удар Киева по Крымскому мосту. По его словам, Украина воюет за свое выживание и имеет законное право на самозащиту.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом 10 апреля заявил, что Киев имеет право наносить удары по территории России. По его словам, подобные атаки Вооруженных сил Украины являются самообороной.