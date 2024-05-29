Захарова оценила слова Макрона об ударах ВСУ по территории России Захарова не нашла ничего нового в словах Макрона об ударах ВСУ по территории РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о разрешении Украине бить по территории России не представляет ничего нового, заявила в эфире радио Sputnik представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, страны Запада и прежде говорили об этом.

Такое заявление — это не его наработка. Оно буквально повторяется всеми: британцами, НАТО, конечно, [генсек Йенс] Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи, про Прибалтику не говорю, там вообще началась какая-то истерика, — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что «такие идеи раздаются» то тут, то там. Она уточнила, что «прошитая русофобия» команды американского лидера Джо Байдена «хорошо известна».

Ранее Макрон заявил, что поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта. Он также выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ.

До этого сообщалось, что Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации. Снаряды были лишены некоторых компонентов для поддержания в боеспособном состоянии других боеголовок, после чего их восстановили и отдали ВСУ.