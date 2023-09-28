Захарова оценила предложение Австрии вернуть РФ в ОБСЕ Захарова назвала слова главы МИД Австрии о диалоге с РФ и Белоруссией прорывом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о необходимости участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ как прорыв для западной парадигмы, передает ТАСС. Она заявила, что любое ущемление Москвы и Минска в правах разрушает структуру ОБСЕ.

Это все равно что повторять, что дважды два - четыре, но, видимо, для западной парадигмы это уже прорыв. Россия и Белоруссия являются полноправными членами ОБСЕ, и любое ущемление наших стран в правах является незаконным и разрушающим саму основу и суть этой структуры, — заявила она.

Ранее Шалленберг заявил, что на министерских встречах ОБСЕ должны присутствовать в том числе Россия и Белоруссия. По его словам, в организацию входят 57 стран-участниц и они все должны быть представлены на мероприятиях.

Ранее в Австрии признали неизбежность закупок газа у России. По словам канцлера Карла Нехаммера, это «неприятно» с моральной точки зрения, но избежать этого сейчас невозможно. При этом он подчеркнул, что страна с прошлого года начала ослаблять зависимость от российского газа и работает над расширением поставок через Германию и Италию.

По его словам, контракты австрийского нефтегазового концерна OMV с российским «Газпромом» заключены до 2040 года. Их одностороннее расторжение может дорого обойтись Австрии, подчеркнул он.