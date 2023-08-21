Захарова оценила планы Таллина ограничить право голоса россиян Захарова: Москва не одобрит ограничения права голоса россиян в Эстонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва будет добиваться от профильных международных структур осуждения и недопущения реализации планов эстонских властей ограничить право голоса на местных выборах для граждан России и Белоруссии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, местная оппозиция и даже партнеры по правящей коалиции ставят под сомнение саму конституционность упомянутой затеи.

Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь, — подчеркнули в МИД.

Эстония, возможно, закроет предназначенный для автомобильного сообщения пограничный переход «Койдула» на юго-востоке страны, передает «Интерфакс». Как заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, это может произойти после анализа автомобильного передвижения через эстонско-российскую границу, который должен завершиться до конца года.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией мертвыми. Он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Балтии давно утратили самостоятельность.