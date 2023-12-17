Захарова: украинским спортсменам нужны игры для «альтернативно одаренных»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украинским спортсменам, которые отказываются соревноваться с россиянами, нужно создать игры для «альтернативно одаренных», заявила «Известиям» представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть с россиянкой Миррой Андреевой на турнире по теннису во Франции.

Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организаторы намерены учитывать мнение федераций, которые, в свою очередь, выступают против того, что их игроки участвовали в матчах с россиянами. Это поставило Уолша и NHLPA в затруднительное положение, так как их задача — защищать всех членов профсоюза, независимо от национальности или происхождения.

Также сообщалось, что Федерация спортивной гимнастики Канады отстранила от работы олимпийскую чемпионку Елену Давыдову. Причины такого решения не оговариваются, однако уточняется, что оно не будет аннулировано до завершения расследования. Разбирательства проводит Офис комиссара по спортивной честности.