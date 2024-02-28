Захарова оценила сообщения о контактах Индии и Германии по помощи ВСУ Захарова: сообщения о переговорах Индии и Германии по снарядам для ВСУ — вброс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать на брифинге сообщения о ведущихся между Индией и Германией тайных переговорах по закупке боеприпасов в рамках оказания военной помощи Вооруженным силам Украины. По ее словам, это — информационный вброс, не заслуживающий внимания.

Вбросы идут буквально каждый день, поэтому я не считаю нужным их даже комментировать. Я могу только сказать, что наши страны связывают прочные, проверенные временем узы дружбы. Отношения Москвы и Нью-Дели отличаются самодостаточностью, — сказала дипломат.

Ранее появились сообщения, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны, однако такие беспилотники не могут заменить артиллерию, а Запад помогать Киеву не спешит.

О «снарядном голоде» у украинских военнослужащих также говорил французский полковник в отставке Пер де Йонг. Он предположил, что ВСУ израсходуют оставшиеся запасы боеприпасов к середине февраля. Полковник указал на моральное и военное истощение Украины, а также еще большее усиление зависимости Киева от помощи Вашингтона.