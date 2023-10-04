Захарова оценила итоги заседания глав МИД стран ЕС в Киеве Захарова: заседание глав МИД стран ЕС в Киеве прошло безуспешно

Фото: president.gov.ua

Заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве прошло безуспешно, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики. По ее словам, транслировавшимся на YouTube-канале министерства, Венгрия и Польша выразили претензии к политике Украины.

В Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике Зеленского. Как оказалось, этот еэсовский «штурм мозга» не привел к значимым результатам, — сказала Захарова.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее анонсировал встречу глав МИД стран Евросоюза. Она прошла в Киеве 2 октября. Отмечается, что дипломаты встретились с украинскими высокопоставленными лицами, в том числе с президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Позднее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не стал участвовать в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве. В украинскую столицу вместо Сийярто отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, чья должность соответствует должности замминистра в венгерском внешнеполитическом ведомстве. В пресс-службе МИД страны уточнили, что Венгрия на этой встрече была не единственной страной, не представленной на уровне главы МИД.