Захарова назвала блокировку канала КамАЗа на YouTube шансом для Rutube

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что блокировка официального аккаунта российского автопроизводителя КамАЗ на YouTube даст шанс российскому видеохостингу Rutube. Отмечается, что бан российская компания получила пожизненный.

Компания, которая разработала рекламный слоган «Танки грязи не боятся», навсегда покинула YouTube. Какой шанс для Rutube, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал девять тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.