Захарова оценила блокировку страниц с записью беседы военных ФРГ о Taurus Захарова: ФРГ «заметает следы» блокировкой аккаунтов с записью беседы о Taurus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение властей ФРГ заблокировать аккаунты в соцсети Twitter (X), которые опубликовали запись разговора немецких офицеров о о ракетах Taurus, является «заметанием следов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, все идет по сценарию расследования терактов на «Северных потоках».

Это называется «заметать следы». Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»? — задалась вопросом дипломат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предпочитает говорить гражданам страны только о правах заграничного человека в России, Белоруссии и Китае, подчеркнула представитель МИД. Однако он игнорирует все, что связано с правами самих жителей Германии, добавила Захарова.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших ракетный удар по Крымскому мосту. По ее словам, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В беседе, текст которой выложила Симоньян, представители Минобороны ФРГ оценили протяженность Крымского моста, который сравнили со взлетно-посадочной полосой. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus, предложив использовать для их пуска французский истребитель Dassault Rafale.