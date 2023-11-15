Захарова оценила антироссийскую риторику политиков Армении Захарова: Москва ответит на антироссийскую риторику политиков Армении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не может не реагировать на агрессивную риторику отдельных армянских политиков в адрес российских государственных представителей, журналистов и общественных деятелей, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Ереван в последнее время предпринимает шаги, не соответствующие ранее достигнутым договоренностям с Москвой.

Мы не можем не фиксировать и порой агрессивную, выходящую за рамки чего-то адекватного риторику отдельных политиков на территории Армении в адрес не только российских государственных представителей, но и журналистов, экспертов, и в целом нашей страны. Мы не можем на это не реагировать, — сообщила она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории республики нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По словам Пашиняна, недавние события в Карабахе подтолкнули его к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

На этом фоне Захарова указывала на то, что ряд армянских СМИ продвигает русофобскую риторику на грани национализма. Она подчеркнула, что данные медиаресурсы проплачиваются через структуры, аффилированные с госорганами. При этом в России знают, кто их финансирует. Дипломат также заявила, что Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте в «копенгагенском формате» как демонстративный антироссийский жест.