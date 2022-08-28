Захарова объяснила остановку выдачи биометрических загранпаспортов Захарова: прием заявлений на загранпаспорта нового образца приостановился из-за технических работ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Временное прекращение приема заявок на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связано с техническими работами, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Она пояснила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда «нужно перезапускать систему».

Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних, — заявила дипломат.

Захарова добавила, что подробности случившегося есть на портале консульского департамента МИД России.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ появилось сообщение, что в ряде стран с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок.

Выдачу загранпаспортов приостанавливают на неопределенный срок посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии. В Германии их не будут оформлять с 29 августа, в остальных упомянутых странах — с 26-го.