Захарова объяснила слова Столтенберга о восстановлении Украины Захарова: НАТО использует Украину как инструмент для антироссийского курса

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Мария Захарова

Украина является для НАТО инструментом, при помощи которого Альянс реализует антироссийский курс, заявила «Известиям» представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание генсека блока Йенса Столтенберга, который заявил, что в случае поражения Украины восстанавливать там будет нечего. По словам Захаровой, это говорит о том, что НАТО не интересует будущее жителей страны.

Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО, — заявила Захарова.

По словам Столтенберга, комментировать восстановление Украины невозможно, пока она не добьется победы. Вместе с тем он отметил, что главной задачей на нынешнем этапе являются поставки оружия на устойчивой основе. Генсек НАТО добавил, что Альянс готов помочь Украине «восстановить институты обороны и безопасности и стать членом Альянса».

Ранее Захарова заявила, что Украина превратилась в страну-самоизгой за последние 10 лет. По ее словам, с момента проведения референдумов о самоопределении республик Донбасса Киев оказался «в овраге цивилизации».